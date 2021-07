Lancieux Lancieux Côtes-d'Armor, Lancieux Balade contée sur le littoral Lancieux Lancieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Balade contée sur le littoral Lancieux, 30 juillet 2021, Lancieux. Balade contée sur le littoral 2021-07-30 – 2021-07-30 Rue des Bénédictins Parking du Tertre Corlieu

Laissez-vous conter des légendes locales et contes du bord de mer tout en vous baladant sur le sentier littoral. Vous découvrirez la faune et la flore du littoral. Apportez vos chaussures de marche ainsi qu'une gourde. (La promenade n'est pas adaptée aux poussettes) Réservation obligatoire au : 02 96 86 31 50 Tarif : adulte : 6€, enfant : 3€, gratuit pour les – 6 ans. Vendredi 30 juillet 2021 – De 14h à 17h – Parking du Tertre Corlieu contact@cn-lancieux.org +33 2 96 86 31 50 http://www.cn-lancieux.org/

