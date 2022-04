Balade contée « Sur le chemin de la graine au pain », 24 avril 2022, .

Balade contée « Sur le chemin de la graine au pain »

2022-04-24 – 2022-04-24

Avec Croquenotes et Faim d’Histoires.

Dans le cadre de leur Festival « Contes à croquer » les Croquenotes et Faim d’Histoires proposent une balade contée dans les Jardins de la Maladrerie. 5 conteuses vous emmèneront sur le chemin d’histoires autour du pain. Départ à

9h45. La balade se terminer par une dégustation de petits pains cuits dans le four Cuccagna d’Olivier Vadrot.

Avec Croquenotes et Faim d’Histoires.

Dans le cadre de leur Festival « Contes à croquer » les Croquenotes et Faim d’Histoires proposent une balade contée dans les Jardins de la Maladrerie. 5 conteuses vous emmèneront sur le chemin d’histoires autour du pain. Départ à

9h45. La balade se terminer par une dégustation de petits pains cuits dans le four Cuccagna d’Olivier Vadrot.

Avec Croquenotes et Faim d’Histoires.

Dans le cadre de leur Festival « Contes à croquer » les Croquenotes et Faim d’Histoires proposent une balade contée dans les Jardins de la Maladrerie. 5 conteuses vous emmèneront sur le chemin d’histoires autour du pain. Départ à

9h45. La balade se terminer par une dégustation de petits pains cuits dans le four Cuccagna d’Olivier Vadrot.

2021_Maladrerie_St_Lazare

dernière mise à jour : 2022-04-15 par