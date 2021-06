Kerlouan Kerlouan Finistère, Kerlouan Balade contée sur le bord de mer Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

Kerlouan

Balade contée sur le bord de mer Kerlouan, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Kerlouan. Balade contée sur le bord de mer 2021-07-05 20:00:00 – 2021-07-05 23:00:00

Kerlouan Finistère Au cours d’un voyage au pays des Légendes, les Conteurs de la Nuit vous accompagneront pour une balade contée qui vous conduira de la plage de La Digue à la chapelle Saint Egarec. Des personnages mystérieux s’inviteront le temps de quelques récits traditionnels ou originaux. Ainsi, le rêve vous invite dans les méandres du merveilleux…

Sur réservation.

