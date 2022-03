Balade contée sur la Colline Saint-Etienne « Il était une fois Istres » Istres, 28 mai 2022, Istres.

Balade contée sur la Colline Saint-Etienne « Il était une fois Istres » Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres

2022-05-28 14:30:00 – 2022-05-28 16:00:00 Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès

Istres Bouches-du-Rhône

Une balade contée avec Sandrine, guide conférencière, où Istres en Provence, ses paysages et ses légendes se dévoileront. Le plus beau panorama d’Istres contée et récitée par Sandrine

Istres et les paysages qui l’entourent sont terres de contes et de légendes. Du haut de la colline Saint-Etienne où l’histoire d’Istres a en partie commencé, le paysage nous permet de voyager dans un monde réel et imaginaire.

tourisme@istres.fr +33 4 42 81 76 00

