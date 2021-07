Balade contée : sirènes, sirènes Leimbach, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Leimbach.

Leimbach Haut-Rhin Leimbach

Une visite aux sirènes, fées des houles, des lacs et des mers. Plongeons dans la grande bleue à la poursuite de ces êtres tant désirés, redoutables et fragiles. Parenthèse au pays des Sirènes, de la côte bretonne au Pôle Nord à travers six contes entrecoupés de chants sentant bon l’iode et les grands voyages…

