Aidez le korrigan à retrouver son peuple … Skolpad le Korrigan est bien embêté, il est coincé dans le monde des humains et il ne parvient pas à retrouver son monde à lui, le monde de la nuit… Venez l’aider dans sa quête et partez à la rencontre de ses amis issus des légendes de Bretagne : les géants, les lutins, les sirènes, les chimères, Morgane et ses fées, les reines et princesses de Bretagne…

