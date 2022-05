Balade contée sensible et sonore Tréméven Tréméven Catégories d’évènement: 29300

Tréméven 29300 Maryana Charrant, conteuse poétesse, sillonne les chemins de Bretagne depuis une quinzaine d’années. Ses balades, connectées à la nature, à la beauté, ont le goût du sensible et de la joie. Ses contes interactifs avec le public émerveillent petits et grands qui se retrouvent autour d’un éclat de rire, d’une dégustation de potions savoureuses, jeux amusants, d’instants sonores et poétiques … un moment hors du temps on l’on se surprend à oser rêver !

Loc Yvi va nous ouvrir les portes de sa chapelle, quelle aubaine !

mediatheque@tremeven.fr +33 2 98 09 91 16 http://www.matilin.bzh/en-pratique/les-mediatheques-du-reseau/tremeven

