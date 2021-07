Sélestat Parvis de la Bibliothèque Humaniste Bas-Rhin, Sélestat Balade contée : Sélestat à la Renaissance : entre ombre et lumière Parvis de la Bibliothèque Humaniste Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Balade contée et costumée pour partir à la rencontre d’Agnès, femme d’imprimeur, vivant à Sélestat au XVIe siècle. À Sélestat, le XVIe siècle est marqué par la peur des épidémies et des conflits comme la guerre des Paysans ? Mais c’est aussi l’époque de la Renaissance, des belles architectures et des humanistes, comme Beatus Rhenanus. Agnès, l’épouse d’un imprimeur vous raconte son histoire.

Gratuit. Limitée à 20 personnes. Départ : Place du Docteur Maurice Kubler. Durée : 1h.

