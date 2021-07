Balade contée Savignac-Lédrier, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Savignac-Lédrier.

Balade contée 2021-07-22 – 2021-07-22

Savignac-Lédrier Dordogne

Avant la forge-usine, existait une petite forge, oubliée…

Suivez la conteuse qui vous guide sur un chemin de campagne parsemé d’histoires d’ici et d’autrefois.

Les jeudis de juillet, de 10 h à midi, nous vous invitons à une balade contée accessible à toute la famille. La balade est courte, 2 ou 3 km et sans difficulté et se déroule dans un lieu original qui mérite la visite.

RDV sur le parking de la forge.

Avant la forge-usine, existait une petite forge, oubliée…

Suivez la conteuse qui vous guide sur un chemin de campagne parsemé d’histoires d’ici et d’autrefois.

+33 6 82 48 04 74

Avant la forge-usine, existait une petite forge, oubliée…

Suivez la conteuse qui vous guide sur un chemin de campagne parsemé d’histoires d’ici et d’autrefois.

Les jeudis de juillet, de 10 h à midi, nous vous invitons à une balade contée accessible à toute la famille. La balade est courte, 2 ou 3 km et sans difficulté et se déroule dans un lieu original qui mérite la visite.

RDV sur le parking de la forge.

Biblioconte

dernière mise à jour : 2021-06-29 par