Balade contée Saint-Malo, 22 mai 2022, Saint-Malo.

Balade contée Rue Maurice Nogues Parc de la Briantais Saint-Malo

2022-05-22 – 2022-05-22 Rue Maurice Nogues Parc de la Briantais

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la fête de la Bretagne (Gouel Breizh), les parents d’élèves de div yezh de l’école Angèle Vannier de Saint-Malo organisent une balade contée en breton, gallo et français. Daniel Robert, bien connu des malouins, contera en gallo, William Landrin chantera des gwerzioù et contera en breton et Ysabelle, accompagnée de David à la guitare, relatera des contes merveilleux en français. n nLa balade sera suivie d’un goûter préparé par les parents d’élèves de div yezh Sant-Maloù.

divyezh.santmalou@gmail.com

