Balade contée Saint-Jory-las-Bloux, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Saint-Jory-las-Bloux.

Balade contée 2021-07-08 – 2021-07-08 le bourg Parking de la salle des fêtes

Saint-Jory-las-Bloux Dordogne

La forêt enchantée de St Jory Lasbloux.

Mais que sont ces rochers parsemés dans la forêt ici ou là ? Pourquoi des hommes ont-ils disparu dans cette même forêt ?

Suivez la conteuse qui vous guide sur un chemin de campagne parsemé d’histoires d’ici et d’autrefois.

Les jeudis de juillet, de 10 h à midi, nous vous invitons à une balade contée accessible à toute la famille. La balade est courte, 2 ou 3 km et sans difficulté et se déroule dans un lieu original qui mérite la visite.

RDV sur le parking de la salle des fêtes.

+33 6 82 48 04 74

