Balade contée Rives-en-Seine, 10 septembre 2022, Rives-en-Seine.

Balade contée Caudebec-en-Caux 3 Rue de l’Abreuvoir Rives-en-Seine

2022-09-10 – 2022-09-10 Caudebec-en-Caux 3 Rue de l’Abreuvoir

Rives-en-Seine 76490

Avec ma galerie de personnages et de créatures dans ma besace, je vous mènerai à la découverte de cet espace naturel sensible et vous embarquerai

dans mes histoires pour petites et grandes oreilles.

RDV parking de la salle de la Tour d’Harfleur, 3 rue de l’Abreuvoir à Rives-en-Seine.

Animée par Sandrine pérégrine

