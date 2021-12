La Tagnière RDV devant la Tour Place des Grands Jours La Tagnière, Saône-et-Loire Balade contée RDV devant la Tour Place des Grands Jours La Tagnière Catégories d’évènement: La Tagnière

Saône-et-Loire

Balade contée RDV devant la Tour Place des Grands Jours, 22 janvier 2022, La Tagnière. Balade contée

RDV devant la Tour Place des Grands Jours, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00

Balade contée en partant du coeur du bourg suivie d’un bol de soupe au café associatif La Forge (si les conditions le permettent) renseignements : [foyerlatagniere@gmail.com](mailto:foyerlatagniere@gmail.com) tel 0614107453 (Françoise) ou 0635920933 (Marie)

suivant les restrictions covid

balade contée RDV devant la Tour Place des Grands Jours 71190 La Tagnière La Tagnière Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Tagnière, Saône-et-Loire Autres Lieu RDV devant la Tour Place des Grands Jours Adresse 71190 La Tagnière Ville La Tagnière lieuville RDV devant la Tour Place des Grands Jours La Tagnière