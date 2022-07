Balade contée Ramsar Tréguennec, 28 juillet 2022, Tréguennec.

Balade contée Ramsar

2022-07-28 20:00:00 – 2022-07-28

La Balade

Ramsar est une ville située au Nord de l’Iran, au bord de la Mer Caspienne. L’Orient… quel merveilleux point de départ pour réaliser un voyage dans l’imaginaire ! L’actuel Iran est aussi une partie de l’ancienne Perse : un empire si puissant et lettré jadis, le pays des roses et des milles couleurs des tapis persans. Le royaume des Milles et Une Nuits.

Ainsi, lors d’une petite balade autour de la Maison de la Baie d’Audierne à Tréguennec, vous pourrez écouter des contes qui nous viennent tout droit de ces contrées, mais aussi de chez nous. Il y sera question, de princes et de princesses, de paysans et de pêcheurs, d’oiseaux par milliers, certains partant même en migration jusqu’au fin fond de la forêt équatoriale africaine. Un vrai tour du monde conté avec toujours en toile de fond la richesse et la beauté de la nature…

Pourquoi Ramsar et pas Tombouctou :

Car Ramsar est la ville où fut signé le 2 février 1971 la convention internationale des zones humides. Elle vise à faire reconnaitre à travers un label les zones humides les plus importantes pour les mettre en lumière à l’échelle de la planète et à lutter contre leur dégradation ou leur disparition. En effet, ces milieux naturels, autrefois mal considérés, apparaissant comme des espaces essentiels pour la biodiversité et pour la qualité de l’eau. La ressource en eau, le fait d’en disposer en qualité et en quantité est aujourd’hui un enjeu majeur pour l’humanité.

Une candidature commune au label Ramsar :

Les Communautés de communes du Pays Bigouden Sud et du Haut Pays Bigouden ont conjointement obtenu le label international RAMSAR pour le site naturel de la Baie d’Audierne. Ce site est connu pour sa diversité végétale et animale mais aussi pour son paysage si particulier : vaste dune, prairie arrière dunaire, étang, roselière… Un milieu très riche où la contribution de chacun est sollicitée afin de préserver sa qualité écologique.

Cette animation vous est proposée par la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud gestionnaire des espaces naturels du Conservatoire du littoral et du Département du Finistère.

Réservation indispensable

+33 7 88 09 14 01

