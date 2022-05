Balade contée “Raconte moi les chauves souris”

Balade contée "Raconte moi les chauves souris", 22 juillet 2022

2022-07-22 20:15:00 – 2022-07-22 22:15:00 EUR 3 A travers une balade contée sur le site de l’étang de Tourenne, découvre de façon ludique la vie des chauves-souris. Ouvre bien les yeux à la tombée de la nuit si tu veux les voir chasser le long des vignes ou au-dessus de l’étang.

Enfant payant à partir de 5 ans.

Circuit d’environ 3 km.

