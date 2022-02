Balade Contée Promenons-nous dans les bois Marcenais Marcenais Catégories d’évènement: Gironde

Marcenais

Balade Contée Promenons-nous dans les bois Marcenais, 26 mars 2022, Marcenais. Balade Contée Promenons-nous dans les bois Marcenais

2022-03-26 14:30:00 – 2022-03-26 16:00:00

Marcenais Gironde Marcenais EUR 0 0 Cette balade contée vous amène à la découverte des animaux de notre région, des histoires de terrier, de lapin, de renard, de blaireau, de poisson, héron mais aussi de pêcheur, de princesse, de libellule et de loup … Des histoires qui chuchotent, crient, râlent, grognent, ronflent ou volent ! Cette balade contée vous amène à la découverte des animaux de notre région, des histoires de terrier, de lapin, de renard, de blaireau, de poisson, héron mais aussi de pêcheur, de princesse, de libellule et de loup … Des histoires qui chuchotent, crient, râlent, grognent, ronflent ou volent ! +33 5 57 58 47 79 Cette balade contée vous amène à la découverte des animaux de notre région, des histoires de terrier, de lapin, de renard, de blaireau, de poisson, héron mais aussi de pêcheur, de princesse, de libellule et de loup … Des histoires qui chuchotent, crient, râlent, grognent, ronflent ou volent ! ©hrw1973 by Pixabay

Marcenais

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Marcenais Autres Lieu Marcenais Adresse Ville Marcenais lieuville Marcenais Departement Gironde

Marcenais Marcenais Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcenais/

Balade Contée Promenons-nous dans les bois Marcenais 2022-03-26 was last modified: by Balade Contée Promenons-nous dans les bois Marcenais Marcenais 26 mars 2022 Gironde Marcenais

Marcenais Gironde