Balade contée : Prenez garde aux dames de Brocéliande

Place du Roi Judicaël Office de tourisme Paimpont

2022-04-16

Paimpont Ille-et-Vilaine

De l’hôtié de Viviane aux hauteurs du Val sans Retour, Viviane, Morgane et Lancelot vous plongent dans leurs aventures ! Entre passions et trahisons, le meilleur des chevaliers de la table ronde va devoir composer avec ces dames aux caractères bien trempés !

A partir de 7 ans.

Programme : balade de 3,5 km à pied environ – sentiers avec dénivelés).

Les samedis, de 9h15 à 12h30.

INFORMATIONS PRATIQUES:

– Déplacement en navette si groupe de plus de 20 personnes.

– Prévoir chaussures adaptées à la marche en forêt (chemins escarpés, dénivelé à grimper,…) et porte-bébé (impraticable en poussette ).

– L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.

– Réservation fortement conseillée sur le site internet.

+33 2 99 07 84 23 http://reservation.tourisme-broceliande.bzh/

Place du Roi Judicaël Office de tourisme Paimpont

