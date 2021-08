BALADE CONTEE PRECIEUSES HISTOIRES DE PIERRES : LES ARENES MODERNES Béziers, 9 septembre 2021, Béziers.

BALADE CONTEE PRECIEUSES HISTOIRES DE PIERRES : LES ARENES MODERNES 2021-09-09 10:30:00 – 2021-09-09 12:00:00

Béziers Hérault

EUR Tous les jeudis de juin à septembre l’Office de Tourisme vous ouvre les portes de l’une de ses “pépites du patrimoine”!

Temple de l’art lyrique à la fin du XIXe siècle, elles renaissent chaque été depuis plus de 50 ans et vibrent au cœur de la Féria. Ces visites sont l’occasion rêvée de passer les portes de cet édifice de brique et découvrir la richesse des lieux.

Ce circuit n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

Départ assuré dès 5 personnes.

Réservation et billetterie obligatoires.

Attention : les mesures liées aux conditions sanitaires limitent les groupes à 25 personnes maximum.

Chaque participant doit apporter son masque.

Tous les jeudis de juin à septembre venez découvrir une de nos “pépites du patrimoine”!

Ces visites sont l’occasion rêvée de passer les portes de cet édifice de brique et découvrir la richesse des lieux.

