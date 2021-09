Monteux Porte Neuve Monteux, Vaucluse Balade contée Porte Neuve Monteux Catégories d’évènement: Monteux

Le temps d’un après-midi, (re)découvrez le patrimoine de Monteux grâce à des contes poétiques sur la nature qui nous entoure. Parcourez la ville et plongez dans une atmosphère lyrique grâce aux conteuses et conteurs du TRAC (Théâtre Rural d’Animation Culturelle) de Beaumes-de-Venise. A 15h00 Porte Neuve, conte sur le thème des oiseaux. A 15h15: Square Marie Mauron (à côté de l’église), conte sur le thème des arbres. A 15h45: Place Saint Gens, conte sur le thème de l’eau. A 16h30: Jardin artistique (au pied de la Tour Clémentine), conte sur le thème des pierres. A 17h00: Porte d’Avignon, conte sur le thème des arts et métiers.

Accessible en fauteuil roulant.

Quand le patrimoine des villes rencontre le patrimoine des contes. Envie d’une rêverie insolite? En route pour la balade… Porte Neuve Place de la glacière 84170 Monteux Monteux Vaucluse

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:30:00

