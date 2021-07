Plouarzel Plouarzel Finistère, Plouarzel Balade contée Plouarzel Plouarzel Catégories d’évènement: Finistère

Balade contée Plouarzel, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Plouarzel. Balade contée 2021-07-20 – 2021-07-20

Plouarzel Finistère Plouarzel La médiathèque vous invite à suivre les pas de la conteuse Christèle Pimenta lors d’une balade où elle présentera son spectacle Rage Dedans. La balade contée aura lieu sur le sentier cotier. mediatheque@plouarzel.bzh +33 2 98 89 34 94 La médiathèque vous invite à suivre les pas de la conteuse Christèle Pimenta lors d’une balade où elle présentera son spectacle Rage Dedans. La balade contée aura lieu sur le sentier cotier. dernière mise à jour : 2021-07-01 par OT IROISE BRETAGNE

