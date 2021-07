Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Balade contée Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Balade contée Pleurtuit, 29 août 2021-29 août 2021, Pleurtuit. Balade contée 2021-08-29 20:00:00 – 2021-08-29 Lavoir de la Moisiais 35 Rue de la Cale de Jouvente

Des souliers lacés, des mots entremêlés, cric-crac, les contes se réveillent sous les bruissements de pas. Au détour d'une balade, laissez-vous surprendre par les légendes du petit peuple des forêts. Avez-vous entendu des éclats de rire dans les sous-bois ? Ce sont les Korrigans facétieux qui dansent au clair de lune. Avez-vous perçu des bruits sourds, près des lavoirs ? Ce sont les lavandières de nuit qui chantent en cœur. Et ces hurlements de loups ? C'est le meneur de loups qui protège sa forêt. Écoutez les légendes de Mélody, sous ses notes de musique, la balade se peuplera de créatures fabuleuses… Départ du lavoir de la Moisiais (Rue de la cale de Jouvente). Gratuit. Mardi 3 août 2021 – 20h – Lavoir de la Moisiais

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Étiquettes évènement : Autres Lieu Pleurtuit Adresse Lavoir de la Moisiais 35 Rue de la Cale de Jouvente Ville Pleurtuit lieuville 48.5923#-2.01951