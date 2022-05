BALADE CONTÉE Phalsbourg Phalsbourg Catégories d’évènement: Moselle

Phalsbourg Moselle Dimanche 7 août nPhalsbourg – La Petite Pierre nBalade contée n(Club Vosgien de Phalsbourg-Lutzebourg) n9h : Parcours de 20kms de Phalsbourg à La Petite Pierre. nDépart de la maison natale d’Emile Erckmann nRepas tiré du sac. Retour en bus. nSur réservation au 06 79 68 88 84 avant le 20 juillet 2022. tourisme@paysdephalsbourg.fr +33 6 79 68 88 84 http://www.paysdephalsbourg.com/ CCPP

