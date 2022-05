Balade contée “Pas si bêtes…”, 15 mai 2022, .

Balade contée “Pas si bêtes…”

2022-05-15 14:00:00 – 2022-05-15 17:30:00

En compagnie d’Erwan Hemeury et de la Compagnie Choukibenn, les petites et les grosses bêtes seront à l’honneur d’une balade familale sur le site de Bodonou.

On va enfin comprendre que ce n’est pas parce qu’on ne fait que 3cm à la naissance qu’on n’a pas le doirt à une vie pleine d’aventures.

Départ à 14h, 16h et 17h30.

Durée 1h

Inscription obligatoire à l’accueil du site.

30 personnes maximum par groupe.

