Balade contée Parking de la Forêt régionale de Saint Eutrope Fleury-Mérogis, dimanche 30 juin 2024.

Balade contée Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Dimanche 30 juin, 10h00 Parking de la Forêt régionale de Saint Eutrope

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-30T10:00:00+02:00 – 2024-06-30T12:00:00+02:00

Isabelle Gourdet est conteuse et musicienne. Adeline Lefranc est pépiniériste forestière et passeuse de nature. L’une raconte des histoires qui ouvrent l’imagination et le cœur, au fil des saisons, et s’accompagne de différents instruments pour raconter les contes ou chanter les chansons qu’elle tire de son sac : guitare, kalimba…L’autre raconte la forêt et ouvre les yeux sur l’incroyable richesse de son écosystème, avec ses connaissances de pépiniériste et de pédagogue (ancienne institutrice).

Accessible à tous (y compris personnes en situation de handicap pouvant se déplacer en forêt).

Parking de la Forêt régionale de Saint Eutrope Rue des petits champs 91700 Fleury-mérogis Fleury-Mérogis 91700 Essonne Île-de-France

contes forêt

Isabelle Gourdet