Balade contée par la Cie Esperluette, 10 juillet 2022, .

Balade contée par la Cie Esperluette

2022-07-10 – 2022-07-10

C’est vent de liberté, contre vents et marées. nUn pied de nez à nos peurs, nos cages, nos enfermements. le conte a l’Air Libre est né d’une urgence. Celle d’entendre et ré-entendre des contes traditionnels gardés au chaud. Une ode à la nature, aux arbres, à la pierre, à la mer, à ce qui nous rend vivant. Elle mêle poésie, humour, rêve et espièglerie. Entrelacs de contes, de chants, de poèmes (Anjela Duval…). nLe tout a l’Air Libre. Réservation obligatoire – à partir de 8 ans. Adresse communiquée après réservation.

C’est vent de liberté, contre vents et marées. nUn pied de nez à nos peurs, nos cages, nos enfermements. le conte a l’Air Libre est né d’une urgence. Celle d’entendre et ré-entendre des contes traditionnels gardés au chaud. Une ode à la nature, aux arbres, à la pierre, à la mer, à ce qui nous rend vivant. Elle mêle poésie, humour, rêve et espièglerie. Entrelacs de contes, de chants, de poèmes (Anjela Duval…). nLe tout a l’Air Libre. Réservation obligatoire – à partir de 8 ans. Adresse communiquée après réservation.

dernière mise à jour : 2022-05-13 par