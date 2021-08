Tourville-sur-Arques Tourville-sur-Arques Seine-Maritime, Tourville-sur-Arques [Balade contée] Nouvelles de Maupassant Tourville-sur-Arques Tourville-sur-Arques Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Tourville-sur-Arques Seine-Maritime Tourville-sur-Arques La Compagnie L’Incertaine vous propose une balade théâtrale dans le parc du château de Miromesnil. Blanche et Justin vous guide dans leur déambulation rythmée de scénettes créées à partir de 5 nouvelles fantastiques de Maupassant : Apparition, La Main de l’écorché, sur l’Eau, La Morte, La Peur. Ces deux personnages semblent venir d’un autre lieu, d’un autre temps. Si vous vous montrez suffisamment courageux pour entrer dans leur univers, ils libèrent leurs voix porteuses d’histoires mystérieuses, étranges, dérangeantes et parfois même… effrayantes. Entre chaque histoire, il y a un temps de marche où les spectateurs découvrent ensemble le paysage nocturne, les bruits venus d’ailleurs et les ombres passantes… La Compagnie L’Incertaine vous propose une balade théâtrale dans le parc du château de Miromesnil. Blanche et Justin vous guide dans leur déambulation rythmée de scénettes créées à partir de 5 nouvelles fantastiques de Maupassant : Apparition, La… +33 6 28 58 65 40 https://www.chateaumiromesnil.com/les-ames-lointaines-balade-maupassant/ La Compagnie L’Incertaine vous propose une balade théâtrale dans le parc du château de Miromesnil. Blanche et Justin vous guide dans leur déambulation rythmée de scénettes créées à partir de 5 nouvelles fantastiques de Maupassant : Apparition, La Main de l’écorché, sur l’Eau, La Morte, La Peur. Ces deux personnages semblent venir d’un autre lieu, d’un autre temps. Si vous vous montrez suffisamment courageux pour entrer dans leur univers, ils libèrent leurs voix porteuses d’histoires mystérieuses, étranges, dérangeantes et parfois même… effrayantes. Entre chaque histoire, il y a un temps de marche où les spectateurs découvrent ensemble le paysage nocturne, les bruits venus d’ailleurs et les ombres passantes… dernière mise à jour : 2021-07-30 par Dieppe-Maritime Tourisme

