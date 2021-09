Lanildut Chapelle Saint Gildas Finistère, Lanildut Balade contée nocturne « Quand Eau et Pierres s’en mêlent à Lanildut » Chapelle Saint Gildas Lanildut Catégories d’évènement: Finistère

Lanildut

Balade contée nocturne « Quand Eau et Pierres s’en mêlent à Lanildut » Chapelle Saint Gildas, 18 septembre 2021, Lanildut. Balade contée nocturne « Quand Eau et Pierres s’en mêlent à Lanildut »

Chapelle Saint Gildas, le samedi 18 septembre à 20:30 Rendez-vous à 20h30 près de la chapelle Saint Gildas. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur

« Quand Eau et Pierres s’en mêlent à Lanildut » par Céline Gumuchian / La conteuse vous conduira de fontaine en lavoir et vous livrera les savoureuses histoires de ces lieux. Chapelle Saint Gildas Rue de l’Anse Saint Gildas 29840 Lanildut Lanildut Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lanildut Autres Lieu Chapelle Saint Gildas Adresse Rue de l'Anse Saint Gildas 29840 Lanildut Ville Lanildut lieuville Chapelle Saint Gildas Lanildut