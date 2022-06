BALADE CONTÉE NOCTURNE, 10 septembre 2022, .

BALADE CONTÉE NOCTURNE

2022-09-10 21:00:00 – 2022-09-10 23:00:00

Les balades contées, proposées par la Maison de la Forêt, mêlent connaissances et vérités grandeur nature à l’imaginaire et à l’irréel. Elles participent de la sylvothérapie et du bien-être en invitant joyeusement au rêve comme la réflexionpourdécouvrirautrement la forêt du Gâvre, son histoire et ses éléments de patrimoine, dont beaucoup sont méconnus. La marche alterne avec des récits chimériques, au long d’un agréable parcours identifié de 4 à 5 kilomètres. Se munir de bonnes chaussures. Apporter sa bonne humeur.

En forêt, avec le conteur Gilbert Guyot – Réservations : 02 40 87 15 11

