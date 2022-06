Balade contée nocturne, 12 août 2022, .

Balade contée nocturne



2022-08-12 20:30:00 – 2022-08-12

Balade contée nocturne avec Christine Fischbach et Laure Lickel

La conteuse Christine FISCHBACH et Laure Lickel, guide locale, vous donnent rendez-vous devant le Musée du Pays de Hanau pour vous convier à une balade nocturne insolite. Tout au long du parcours, le public découvrira les contes et légendes autour du thème des coutumes et des costumes traditionnels alsaciens. Ces histoires feront écho au riche patrimoine local et à l’exposition qui se déroule actuellement au musée : Inspiration Alsace.

Laissez-vous surprendre et appréciez pleinement cette soirée hors du temps, où vous découvrirez des lieux insolites et secrets.

Pour tout public, prévoir de bonnes chaussures et vêtements adaptés selon la météo.

Animation gratuite proposée dans le cadre des Vendredis de l’été de Bouxwiller

Places limitées. Réservation obligatoire au 03 88 00 38 39 ou contact@museedupaysdehanau.eu

Tout public

Durée : 1h30 / Prévoir vêtements et chaussures adaptés

