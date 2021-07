Balade contée nature – Parc du Peuple de l’herbe Parc du Peuple de l’herbe, 19 septembre 2021, Carrières-sous-Poissy.

Balade contée nature – Parc du Peuple de l’herbe

Parc du Peuple de l’herbe, le dimanche 19 septembre à 16:00

15h : Comptines, jeux, yoga nature, surprises, les tout-petits s’éveillent à travers une mini balade sensorielle dans le Parc 16h : Promenons-nous dans les prairies et milieux humides du Parc du Peuple de l’herbe à la rencontre de la conteuse Charlotte Gilot et son vélo Kamishibai, théâtre d’images et de surprises. Initiation au voyage et à l’imagination, laissez-vous emporter par les contes sur la nature, les arbres, les petites bêtes et l’eau

Sur inscription

Parc du Peuple de l’herbe 718 avenue du Docteur Marcel Touboul 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy Yvelines



2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00