Moëlan-sur-Mer Finistère Marcher sur les chemins et voir surgir Korrigan, ondine, elfes. Tous aident Maéril à rencontrer son destin.

Ludique, sensitif et participatif;les enfants sont invités à endosser la peau des personnages. Un moment unique à partager en famille dès 6 ans.

Uniquement sur réservation. Aux alentours de Kerfany.

