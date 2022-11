Balade contée « Merlin et l’Autre Monde » Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Paimpont Balade contée « Merlin et l’Autre Monde » Tous les ans, à la période de Noël, les êtres fantastiques apparaissent lorsque tombe la nuit. Approchez, approchez, venez vous réunir autour de Mélanie juste avant que la Lune ne se dévoile. Laissez-vous guider le long de l’étang de Paimpont par l’histoire de Merlin et des Fées et profitez d’un après-midi à la lisière de l’Autre Monde. Balade contée proposée pendant les vacances de Noël, du mardi au vendredi (du 20 décembre au 30 décembre 2022). Tarif unique : 13,50€, à partir de 4 ans.

35 personnes maximum

Réservation fortement conseillée. RDV devant l’Office de tourisme de Brocéliande, à Paimpont. Vous devez vous présenter au point de RDV, au moins 15 minutes avant l’horaire indiqué. contact@tourisme-broceliande.com +33 2 99 07 84 23 Paimpont

