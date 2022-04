Balade contée – Mercredi 13 avril Bibliothèque Municipale Beauzelle Catégories d’évènement: Beauzelle

Haute-Garonne

Balade contée – Mercredi 13 avril Bibliothèque Municipale, 13 avril 2022, Beauzelle. Balade contée – Mercredi 13 avril

Bibliothèque Municipale, le mercredi 13 avril à 15:30

**Balade contée** 15h30 départ et retour bibliothèque municipale Au programme du festival, petits et grands pourront profiter des nombreuses animations inédites : spectacle, ateliers parents/enfants, balade contée, conférences, chasse aux œufs de Pâques… Et ne manquez pas le traditionnel carnaval, vendredi 8 avril dans les rues ! [**Plus d’infos**](https://fr.calameo.com/read/00688581118d6a837702f?page=1)

Sur réservation

Du 7 au 18 avril 2022, la ville de Beauzelle vous donne rendez-vous pour la première édition d’une semaine des festivités où la famille est à l’honneur ! Bibliothèque Municipale 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Beauzelle Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T15:30:00 2022-04-13T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beauzelle, Haute-Garonne Autres Lieu Bibliothèque Municipale Adresse 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Ville Beauzelle lieuville Bibliothèque Municipale Beauzelle Departement Haute-Garonne

Bibliothèque Municipale Beauzelle Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauzelle/

Balade contée – Mercredi 13 avril Bibliothèque Municipale 2022-04-13 was last modified: by Balade contée – Mercredi 13 avril Bibliothèque Municipale Bibliothèque Municipale 13 avril 2022 Beauzelle Bibliothèque Municipale Beauzelle

Beauzelle Haute-Garonne