Balade contée médiévale vers le château du Birkenfels Obernai, 21 avril 2022, Obernai.

Balade contée médiévale vers le château du Birkenfels Obernai

2022-04-21 14:00:00 – 2022-04-21 17:00:00

Obernai Bas-Rhin

EUR Suivons d’anciens chemins creux chargés d’histoire pour rejoindre le château endormi blotti dans la montagne ! Balade tous niveaux, agrémentée de contes, légendes et histoires du temps jadis.

C’est Etienne Brandt Accompagnateur Conteur en Montagne qui prendra en charge la joyeuse troupe, et vous fera partager la magie des lieux.

Ces 3 heures de balade tranquille s’adressent aux adultes et aux enfants accompagnés à partir de 7 ans.

Inscription et règlement en ligne.

Lieu du rendez-vous : prendre la D426 vers Mont Ste Odile – Parking SAEGMUEHLMAETTEL – après VORBRUCK D426 Klingenthal-Mont Ste Odile.

3 h de balade tranquille pour adultes et enfants dès 7 ans, où contes et histoires médiévales viendront agrémenter le périple. Inscription en ligne

Suivons d’anciens chemins creux chargés d’histoire pour rejoindre le château endormi blotti dans la montagne ! Balade tous niveaux, agrémentée de contes, légendes et histoires du temps jadis.

C’est Etienne Brandt Accompagnateur Conteur en Montagne qui prendra en charge la joyeuse troupe, et vous fera partager la magie des lieux.

Ces 3 heures de balade tranquille s’adressent aux adultes et aux enfants accompagnés à partir de 7 ans.

Inscription et règlement en ligne.

Lieu du rendez-vous : prendre la D426 vers Mont Ste Odile – Parking SAEGMUEHLMAETTEL – après VORBRUCK D426 Klingenthal-Mont Ste Odile.

Obernai

dernière mise à jour : 2022-03-18 par