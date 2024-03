balade contée Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Congis-sur-Thérouanne, dimanche 24 mars 2024.

balade contée Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Dimanche 24 mars, 10h00 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T10:00:00+01:00 – 2024-03-24T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T10:00:00+01:00 – 2024-03-24T12:00:00+01:00

c’est un voyage… Nous traversons les éléments, portés par la peau, nous dansons avec les oiseaux et plongeons dans les arbres, avalons les étoiles ! Bécasse et chênes moqueurs vous invitent . Une balade contée ajustée et une découverte commentée des habitants de la réserve… Informations et réservation contact@maisondugrandvoyeux.fr ou 01 83 65 39 00

Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Chemin de l’épine blanche 77440 CONGIS SUR THEROUANNE Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:contact@maisondugrandvoyeux.fr »}]

balade contée compagnie des épices

CCPO Ludovic BOUVARD