Balade contée de Malika Verlaguet en francais et occitan

16h30 : Balade contée de Malika Verlaguet – Contes franco-occitan- Tout public dès 7 ans – Départ devant la médiathèque Paschal Grousset

Le spectacle « Les murmures du galet » n’ayant pas pu avoir lieu en février, nous le proposons cette fois-ci sous la forme d’une balade contée dans le centre-ville entre la médiathèque et le musée. La Nuit des musées se fêtera donc l’après-midi au musée Calbet ! Une conteuse et des galets : freta freta freta…elle invite les spectateurs à venir frotter le galet tels Aladin et la lampe merveilleuse. Une histoire venue du fond des âges se laisse alors raconter pour s’évader, le temps d’un, dos, tres, quatre o cinc contes, dans l’imaginaire foisonnant des contes populaires, parfois philosophiques, souvent facétieux et merveilleux.

En partenariat avec la médiathèque intercommunale Paschal Grousset.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

A travers la présentation de ses collections ethnographiques, techniques et artistiques, le musée Calbet propose à l’année une lecture vivifiante du patrimoine, alliant création contemporaine et regard historique. Un musée ouvert et vivant où s’expriment à l’année toutes les couleurs du patrimoine…

Saturday 14 May, 16:30

Across the presentation(display) of its ethnographic, technical and artistic collections, the Calbet museum proposes in year an invigorating reading of the heritage, alloying contemporary creation and historic look. A living and open museum where express themselves in year all colours of heritage…

16.30: Paseo de Malika Verlaguet – Cuentos franco-occitanos- Todo público desde 7 años – Salida ante la mediateca Paschal Grousset

Dado que el espectáculo «Los murmullos del guijarro» no pudo tener lugar en febrero, esta vez lo proponemos en forma de un paseo por el centro de la ciudad entre la mediateca y el museo. ¡La Noche de los Museos se celebrará por la tarde en el Museo Calbet! Una narradora y guijarros: Freta Freta Freta…invita a los espectadores a venir a frotar el guijarro como Aladino y la lámpara maravillosa. Una historia venida del fondo de las edades se deja entonces contar para escaparse, el tiempo de uno, espalda, tres, cuatro o cinc cuentos, en el imaginario abundante de cuentos populares, a veces filosóficos, a menudo divertidos y maravillosos.

En asociación con la mediateca intercomunal Paschal Grousset.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Sábado 14 mayo, 16:30

15 rue Jean de Comère, 82170, Grisolles 82170 Grisolles Occitanie