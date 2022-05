Balade contée “les murmures du galet” Musée Calbet Grisolles Catégories d’évènement: Grisolles

16h30 : Balade contée de Malika Verlaguet – Contes franco-occitan- Tout public dès 7 ans – Départ devant la médiathèque Paschal Grousset Le spectacle « Les murmures du galet » n’ayant pas pu avoir lieu en février, nous le proposons cette fois-ci sous la forme d’une balade contée dans le centre-ville entre la médiathèque et le musée. La Nuit des musées se fêtera donc l’après-midi au musée Calbet ! Une conteuse et des galets : freta freta freta…elle invite les spectateurs à venir frotter le galet tels Aladin et la lampe merveilleuse. Une histoire venue du fond des âges se laisse alors raconter pour s’évader, le temps d’un, dos, tres, quatre o cinc contes, dans l’imaginaire foisonnant des contes populaires, parfois philosophiques, souvent facétieux et merveilleux. En partenariat avec la médiathèque intercommunale Paschal Grousset. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ Balade contée de Malika Verlaguet en francais et occitan Musée Calbet 15 rue Jean de Comère, 82170, Grisolles Grisolles Tarn-et-Garonne

