Balade Contée – Les légendes du Morvan
Uchon, 13 octobre 2022

Uchon

Balade Contée – Les légendes du Morvan Uchon, 13 octobre 2022, Uchon. Balade Contée – Les légendes du Morvan

Uchon Sane-et-Loire

2022-10-13 – 2022-10-13 Uchon

Sane-et-Loire Uchon Saône-et-Loire Un oracle, des fées, le diable… Nombreux sont les secrets conservés au creux des rochers et des forêts d’Uchon. Mais ne soyez pas effrayé, suivez les pas de la conteuse lors d’une balade d’1h30 au cœur de la forêt. Et laissez-vous porter par les légendes du Morvan. Départ assuré avec un minimum de 2 personnes.

Il est nécessaire de réserver au minimum 2 heures avant chaque départ. Pensez à prendre des chaussures de marche, casquette et eau. welcome@autun-tourisme.com Uchon

