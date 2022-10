Balade contée – Les Fantaisies du Petit Peuple Maxent, 22 décembre 2022, Maxent.

Balade contée – Les Fantaisies du Petit Peuple

2022-12-22 – 2022-12-22

Jeudi 22 et dimanche 25 décembre : de 14h à 17h.

Faisant suite à ce pacte mondial et déterminant qui a engendré la disparition des créatures du Petit Peuple, il a été établi que celles-ci ne devaient désormais sortir à l’air libre que de nuit lorsque nous autres humains fermons l’œil.

Si ces décisions visent à les préserver de nos – incontestables – défauts, il est pourtant des hommes et des femmes qui n’ont pas volonté à leur nuire et souhaiteraient que chacun reprenne sa place et que tous puissent vivre en harmonie. Alors en cette fin d’année, je passe à l’acte dans l’espoir de recoller les morceaux et ouvrir le dialogue… et pour ça, j’ai besoin des meilleurs !

Dans les alentours de Maxent, plus exactement dans les bois du domaine des Hayes, je vous propose d’aller chatouiller sur leurs terres les sorcières locales, les fées et autres Korrigans. Parcourons les sentiers, scrutons les taillis et posons-nous dans les bois pour qu’ils réalisent que le loup n’y est pas…

Plusieurs pauses permettront de partager mes histoires s’agissant du Petit Peuple avec vous et peut-être d’autres oreilles curieuses alentours qui seront heureuses de considérer qu’elles existent toujours pour nous. Pour vous.

Conditions :

– Participation libre et consciente ;

– Balade susceptible d’être annulée en deçà de 8 participants ou en cas d’intempéries ;

– Le terrain n’est pas adapté aux poussettes. Pour les plus jeunes, pensez au porte-bébé ;

– Nos amies les bêtes ne sont pas accueillies sur cette balade ;

contact@lesconteserrants.bzh +33 7 49 09 10 11 http://lesconteserrants.bzh/agenda/

