Parking de la platelle Bogny-sur-Meuse Ardennes Bogny-sur-Meuse Sur le parking de la platelle des 4 fils Aymon à Bogny sur Meuse.Participation au chapeau.Bogny-sur-Meuse La compagnie légendaire des quatre Fils Aymon débute sa deuxième saison avec beaucoup d’enthousiasme en proposant deux balades contées aux flambeaux pour découvrir la légende des quatre Fils Aymon. « Je me suis inspirée de la chanson de gestes de Renaud de Montauban qui a été ma base de travail ; puis les conteurs se sont réapproprié les textes, chacun selon son rôle », confie Danièle Drouin-Degrolard. La légende des célèbres chevaliers est à découvrir au détour d’un parcours aménagé sur le site du même nom ; où la duchesse Aude, Foulques le vagabond, et Charlemagne attendent leur public. De son côté, Renaud se tient prêt à engager une nouvelle partie d’échecs. Balades contées les samedi 26 mars à 18 h 30 et samedi 23 avril à 20 heures. Entrée gratuite. Libre participation. Réservations au 06 23 43 12 91 ou 06 40 56 14 24 compagnielegendairedes4fils@gmail.com Parking de la platelle Bogny-sur-Meuse

