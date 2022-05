Balade contée : “Léontine, à la ferme”

2022-07-21 – 2022-07-21 Léontine est bien embêtée. Les animaux se sont échappés de son incroyable ferme. Aide-la à les retrouver parmi les bestiaires des Lalanne. Enfants de 2 à 6 ans.

Sur réservation.

