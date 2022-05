BALADE CONTÉE Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

Vosges

BALADE CONTÉE Le Val-d’Ajol, 2 juillet 2022, Le Val-d'Ajol. BALADE CONTÉE Le Val-d’Ajol

2022-07-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-02

Le Val-d’Ajol Vosges Balade contée, relaxante au son du tambour. Petits exercices de respiration, connexion avec la nature. Samedi 2 juillet à 14h à l’Hôtel enfoncé.

8€ d’adhésion MJC – Sortie gratuite. Inscriptions auprès de la MJC du val d’Ajol Le Val-d’Ajol

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol, Vosges Autres Lieu Le Val-d'Ajol Adresse Ville Le Val-d'Ajol lieuville Le Val-d'Ajol Departement Vosges

Le Val-d'Ajol Le Val-d'Ajol Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-val-dajol/

BALADE CONTÉE Le Val-d’Ajol 2022-07-02 was last modified: by BALADE CONTÉE Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol 2 juillet 2022 Le Val-d'Ajol Vosges

Le Val-d'Ajol Vosges