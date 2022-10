Balade Contée – Le Temps des Mines Épinac Épinac Catégories d’évènement: Épinac

Balade Contée – Le Temps des Mines Épinac, 12 octobre 2022

Sane-et-Loire Épinac Durant une balade d’1h30 à faire en famille, vous partirez à la découverte des mineurs d’Epinac, de leur histoire, de leur vie… Un passé encore très présent dans le paysage avec la cité des mineurs, le puits Hottinguer, la Garenne, la maison de la soeurotte..

Alors laissez-vous guider le long des ruelles et des vestiges miniers d’Epinac et remonter au Temps des Mines, ce passé si proche et déjà si loin de nos mémoires…. Départ assuré avec un minimum de 2 personnes.

Il est nécessaire de réserver au minimum 2 heures avant chaque départ. Pensez à prendre des chaussures de marche, casquette et eau. welcome@autun-tourisme.com +33 3 85 86 80 38 Épinac

