Châteaubourg 35220 Des souliers lacés, des mots entremêlés, cric-crac, les contes se réveillent sous les bruissements de pas. Korrigans, meneur de loup, lavandières , les esprits de la forêt veillent sur la nature comme sur leur plus grand trésor. Écoutez les légendes de Mélody, sous ses notes de musique, la balade se peuplera de créatures fabuleuses, tout en découvrant les installations artistiques de Jardin des Arts. Durée : 2h. Tout public, à partir de 7 ans. > Gratuit.

Inscription obligatoire via le site internet par téléphone au 02 99 00 31 47

