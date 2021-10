Balade contée Le Passage Paimpont, 27 octobre 2021, Paimpont.

Balade contée Le Passage 2021-10-27 – 2021-10-27 Office de Tourisme de Brocéliande 1 Place du Roi Saint-Judicaël

Paimpont Ille-et-Vilaine

Passez, visiteurs ! Miss Meggane vous invite à une promenade dans le passé de Paimpont, à la découverte des traditions celtiques qui marquent ce moment particulier de l’année, la fameuse nuit de la Samain… Passez, traversez le passage en compagnie de votre guide, mais en passant prenez garde : en cette nuit si particulière, on peut voir d’étranges choses et faire de non moins étranges rencontres…

Les 27/10, 29/10, 03/11 et 05/11, de 17h à 19h30.

Sur réservation.

Tarif unique : 15€

+33 2 99 07 84 23 https://reservation.tourisme-broceliande.bzh/balade-contee-le-passage-a-17h.html?&cid=1&action=result&resa_action=result

