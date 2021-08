Paris PARC DES BUTTES CHAUMONT Paris Balade contée “Le parc des Buttes Chaumont au fil de l’eau” en famille PARC DES BUTTES CHAUMONT Paris Catégorie d’évènement: Paris

PARC DES BUTTES CHAUMONT, 19 septembre 2021, Paris.

le dimanche 19 septembre à PARC DES BUTTES CHAUMONT

Les enfants partiront du bassin de la Villette, pour aller à la découverte de l’un des plus grands parcs de Paris : le parc des Buttes Chaumont. Grâce à sa faune et sa flore, ainsi que son architecture si particulière, les enfants en prendront plein les yeux. Cette déambulation sera aussi l’occasion pour les enfants de découvrir le riche patrimoine de l’eau (si présent dans cet espace vert) et de s’arrêter quelques instants pour déguster l’eau d’une des fontaines emblématiques de ce parc !

Balade familiale gratuite sur inscription d’une durée de 1h30 et limitée à 12 personnes (âge de 6 ans à 11 ans accompagnée d’une personne majeure obligatoirement).

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Eau de Paris propose des balades contées en famille au fil de l’eau à Montmartre et aux Buttes-Chaumont. PARC DES BUTTES CHAUMONT Place Armand Carel Paris Paris 19e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

