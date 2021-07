Balade contée le long de la Garonne Saint-Macaire, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Saint-Macaire.

Balade contée le long de la Garonne 2021-07-21 18:00:00 – 2021-07-21 20:30:00

Saint-Macaire Gironde

Observons la faune et la flore aquatiques, avec un naturaliste de la Fédération de Pêche et de Protection du

Milieu Aquatique de la Gironde, ponctué par l’intervention d’une conteuse.

Stéphanie Lafitte, conteuse, propose un bouquet de mots, cueilli au fil d’une promenade : des histoires peuplées de chants d’oiseaux, des contes qui poussent sur les arbres et de belles rencontres que nous ferons en chemin, tout autour du lac, des contes -poissons, tout éclaboussés de vert !

Animation gratuite (grâce à l’aide financière du Département de la Gironde dans le cadre du dispositif « La

Gironde se révèle »)

N’oubliez pas vos chaussures de marche, de l’eau et un chapeau suivant la chaleur.

A partir de 7 ans

+33 5 56 62 59 48

FDAAPPMA 33

