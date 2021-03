Balade contée, le diable est à Kernansquillec, 23 août 2021-23 août 2021, Plounévez-Moëdec.

Balade contée, le diable est à Kernansquillec 2021-08-23 – 2021-08-23

Plounévez-Moëdec 22110 Plounévez-Moëdec

Durant plus de 70 ans le barrage de Kernansquillec est venu ennoyer une partie de la vallée et priver le diable de son terrain de jeu. En 1996, sa démolition permet au paysage englouti de refaire surface. Aujourd’hui, la nature a repris ses droits dans la vallée et le diable est de retour !

