BALADE CONTÉE « LE CANAL DE L’ABBÉ » PAR ISABELLE Saint-Chinian, mercredi 24 juillet 2024.

Remontons le temps au fil de l’eau, tous les secrets du canal de l’abbé.

Prendre de bonne chaussure pour marcher en campagne tout en suivant le canal de l’abbé, son histoire, ces anecdotes au son des chants et du ukulélé de Rachel.

Mais quelle est donc l’histoire de ce canal qui serpente dans la ville de saint Chinian, d’où vient-il et quelle est sa fonction ?

Une balade au fil de l’eau, un voyage dans le temps pour connaître toute l’histoire, les anecdotes et les secrets du canal de

l’abbé.

En mêlant histoire, poésie et chant au son du cours d’eau, cette balade contée par Isabelle vous permettra de comprendre

pourquoi l’eau était si précieuse à Saint-Chinian…

Rendez-vous Mairie de Saint-Chinian .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24

fin : 2024-07-24

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie

