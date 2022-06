Balade contée : L’art de vivre au cabanon Istres Istres Catégories d’évènement: 13800

Istres 13800 Découvrez le Ranquet, quartier de cabanons situé sur le bord de l’étang de Berre lors d’une visite guidée inédite. Une immersion dans le mode de vie provençal en abordant les thèmes liés à l’étang, à la gastronomie mais aussi à l’évolution de notre région … pour terminer par une joyeuse partie de pétanque.

